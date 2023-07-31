Григорьянц: КДК РФС рассмотрит красную карточку Семака

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Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что КДК РФС разберёт инцидент с удалением главного тренера «Зенита» Сергея Семака в матче 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

«Рассмотрим красную карточку главного тренера «Зенита» Сергея Семака, он приглашён на заседание. Запросили дополнительный рапорт у судьи Кукуляка», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».

Матч 2-го тура, проходивший в Ростове, завершился вничью со счётом 1:1. Семак получил красную карточку после финального свистка. Тренер пропустит минимум одну игру. Заседание КДК пройдёт в среду, 2 августа.

Отметим, что в протоколе встречи указано, что Семак получил красную карточку за «выход на футбольное поле в конфронтационной манере с главным судьёй матча».