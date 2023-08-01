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Кечинов: считаю Промеса легендой «Спартака», но в коллекции Квинси не хватает титулов

Кечинов: считаю Промеса легендой «Спартака», но в коллекции Квинси не хватает титулов
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что считает Квинси Промеса легендой московского клуба. В то же время Кечинов отметил, что нидерландцу не хватает трофеев.

«Отличный результат. Прекрасно, что Промес много забивает. Единственное, чего не хватает в коллекции Квинси — это завоёванных титулов: их очень мало. Мне очень приятно, что Промес забил столько мячей.

Пожелаю ему заработать побольше трофеев. Всё-таки это как-то нивелируется, когда личные достижения есть, а у команды практически нет. Но это серьёзное достижение. Я считаю Промеса легендой «Спартака». Он забивает столько мячей и делает болельщиков счастливыми», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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