Кечинов: считаю Промеса легендой «Спартака», но в коллекции Квинси не хватает титулов
Поделиться
Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что считает Квинси Промеса легендой московского клуба. В то же время Кечинов отметил, что нидерландцу не хватает трофеев.
«Отличный результат. Прекрасно, что Промес много забивает. Единственное, чего не хватает в коллекции Квинси — это завоёванных титулов: их очень мало. Мне очень приятно, что Промес забил столько мячей.
Пожелаю ему заработать побольше трофеев. Всё-таки это как-то нивелируется, когда личные достижения есть, а у команды практически нет. Но это серьёзное достижение. Я считаю Промеса легендой «Спартака». Он забивает столько мячей и делает болельщиков счастливыми», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Комментарии
- 1 августа 2023
-
17:26
-
17:26
-
17:15
-
17:11
-
17:08
-
16:50
-
16:46
-
16:45
-
16:41
-
16:36
-
16:29
-
16:24
-
16:05
-
16:04
-
15:55
-
15:48
-
15:42
-
15:30
-
15:22
-
15:21
-
15:18
-
15:03
-
14:59
-
14:51
-
14:44
-
14:35
-
14:32
-
14:27
-
14:15
-
14:07
-
14:06
-
13:58
-
13:40
-
13:39
-
13:37
Партнерский контент