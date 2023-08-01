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Дасаев: когда-то же Буффон должен завершить карьеру. Он однозначно вошёл в историю футбола

Дасаев: когда-то же Буффон должен завершить карьеру. Он однозначно вошёл в историю футбола
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Призёр чемпионата Европы в составе сборной СССР Ринат Дасаев отреагировал на новости о скором завершении карьеры итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона.

«Ну когда‑то же он должен завершить, верно? Мне сложно сказать, на какое место его нужно поставить среди лучших голкиперов мира. Всё‑таки это определяют другие, но в историю он однозначно вошёл. Великий голкипер, у которого большое количество наград, о чём тут говорить», — приводит слова Дасаева «Матч ТВ».

Во вторник, 1 августа, инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях сообщил, что голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон принял решение завершить профессиональную карьеру в 45 лет. Официально об этом будет объявлено в ближайшие дни.

Буффон — чемпион мира 2006 года, серебряный призёр чемпионата Европы. Также он 10 раз выигрывал чемпионат Италии вместе с туринским «Ювентусом» и один раз стал чемпионом Франции в составе «ПСЖ».

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