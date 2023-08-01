«Слован» сыграл вничью со «Зриньски» и вышел в третий квалификационный раунд ЛЧ

Сегодня, 1 августа, состоялся ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Слованом» из Словакии и «Зриньски», представляющим Боснию и Герцеговину. Игру принимал стадион «Тегельне Поле» в Братиславе (Словакия). Первая встреча между командами завершилась победой «Слована» со счётом 1:0.
Уже на первых минутах матча хозяева поля вышли вперёд благодаря голу сербского нападающего Александра Чаврича. В середине второго тайма ганский форвард «Слована» Зуберу Шарани увеличил преимущество в счёте, на что гостевая команда ответила точным ударом Хрвое Баришича несколько минут спустя.
В компенсированное ко второму тайму время полузащитник «Зриньски» Антонио Иванчич счёт сравнял, но «Словану» достаточно было и ничьей, чтобы пройти в следующий квалификационный раунд. Итоговый счёт встречи — 2:2, «Слован» продолжает путь в Лиге чемпионов.
- 1 августа 2023
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