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ЮАР — Италия: африканки сравняли счёт в матче женского ЧМ-2023

ЮАР — Италия: африканки сравняли счёт в матче женского ЧМ-2023
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Сегодня, 2 августа, в матче женского чемпионата мира по футболу — 2023 встречаются национальные команды ЮАР и Италии. Игра проходит на стадионе «Веллингтон Регионал — Вестпак» в Веллингтоне (Новая Зеландия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 10:00 по московскому времени.

Женская сборная Италии забила быстрый гол, но команда ЮАР после этого не расклеилась. Уже на 32-й минуте африканки сравняли счёт. Атака ЮАР завершилась автоголом итальянской футболистки Бенедетты Орси. Текущий счёт в матче — 1:1.

ЧМ-2023 (ж). Группа G. 3-й тур
02 августа 2023, среда. 10:00 МСК
ЮАР (ж)
2-й тайм
2 : 2
Италия (ж)
0:1 Карузо – 11'   1:1 Orsi – 32'   2:1 Magaia – 67'   2:2 Карузо – 74'

Соперниками Италии и ЮАР по группе являются сборные Швеции и Аргентины.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.

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