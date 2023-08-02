ЮАР — Италия: африканки сравняли счёт в матче женского ЧМ-2023

Сегодня, 2 августа, в матче женского чемпионата мира по футболу — 2023 встречаются национальные команды ЮАР и Италии. Игра проходит на стадионе «Веллингтон Регионал — Вестпак» в Веллингтоне (Новая Зеландия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 10:00 по московскому времени.

Женская сборная Италии забила быстрый гол, но команда ЮАР после этого не расклеилась. Уже на 32-й минуте африканки сравняли счёт. Атака ЮАР завершилась автоголом итальянской футболистки Бенедетты Орси. Текущий счёт в матче — 1:1.

Соперниками Италии и ЮАР по группе являются сборные Швеции и Аргентины.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.