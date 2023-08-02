Сборная ЮАР в драматичном матче выбила Италию с женского ЧМ-2023

Сегодня, 2 августа, в матче женского чемпионата мира по футболу — 2023 встречались национальные команды ЮАР и Италии. Игра проходила на стадионе «Веллингтон Регионал — Вестпак» в Веллингтоне (Новая Зеландия). Матч завершился победой африканской сборной со счётом 3:2.
Счёт в матче открыли итальянки. Позже сборная ЮАР сравняла счёт благодаря автоголу итальянской защитницы. Первый тайм команды завершили с ничейным счётом 1:1. Во втором тайме игра пошла по обратному сценарию — на этот раз африканки вышли вперёд, а итальянки сравняли счёт, причём судьи три минуты смотрели повторы перед тем, как засчитать гол Арианны Карузо.
Судьба матча решилась в компенсированное арбитром время — на 90+2-й минуте победный гол забила африканка Темби Кгатлана. Финальный свисток арбитра зафиксировал драматичную победу ЮАР.
Таким образом, именно сборная ЮАР вышла в плей-офф женского чемпионата мира по футболу. Африканки набрали четыре очка в трёх матчах и финишировали на втором месте в группе. Италия (3) заняла третью строчку. На первом месте Швеция (9). Замыкает квартет Аргентина с одним очком.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.
- 2 августа 2023
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