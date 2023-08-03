Малком: я не говорю «прощайте», я говорю «до встречи»

Бывший игрок «Зенита» Малком сказал трогательные прощальные слова болельщикам клуба.

«Привет всем болельщикам клуба. Сегодня грустный день для меня и моей семьи. Всё, что я могу сказать вам, — слова благодарности за то, что мне довелось пережить за практически четыре года. Они были наполнены эмоциями, победами и титулами. Слава богу, забивать мячи мне тоже удавалось часто! Было много радостных моментов и счастья. Начало моего пути в «Зените» получилось грустным, ведь я получил травму, но затем смог быстро восстановиться и вернуться на поле, чтобы вновь делать то, что я люблю всей душой, — играть в футбол. Я очень рад каждой мелочи, которая случилась здесь со мной. Каждому матчу, всему тому опыту, что я получил за это время. И я не говорю вам «прощайте», я говорю «до встречи». Ухожу с особенным ощущением, что я один из вас, очередной поклонник «Зенита». И хочу сказать: «Зенит» Питер, я тебя люблю», — сказал Малком в интервью пресс-службе клуба.

26-летний футболист перешёл в саудовский «Аль-Хиляль» за € 60 млн.