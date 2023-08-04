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Матч Лиги конференций прервался из-за сработавшей поливочной системы

Матч Лиги конференций прервался из-за сработавшей поливочной системы
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Во время ответного матча второго квалификационного раунда Лиги конференций между израильским «Бейтаром» и греческим ПАОКом заработала поливочная система. Это произошло на 63-й минуте встречи. Главный судья был вынужден остановить игру, но она затем возобновилась и завершилась победой ПАОКа со счётом 4:1.

Матч прошёл на стадионе «Тедди» (Иерусалим, Израиль). Примечательно то, что игроки «Бейтара» забили два автогола. Это сделали защитник Эди Готлиб и хавбек Тразие Томас. Также в составе ПАОКа забитыми мячами отличились испанец Брэндон и Яннис Константелиас. В составе израильской команды гол записал на свой счёт Фред Фрайдей.

ПАОК оказался сильнее по итогам двухматчевого противостояния. В третьем квалификационном раунде Лиги конференций греческий клуб встретится с хорватским «Хайдуком».

Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
03 августа 2023, четверг. 20:30 МСК
Бейтар
Иерусалим, Израиль
Окончен
1 : 4
ПАОК
Салоники, Греция
0:1 Готлиб – 12'   0:2 Brandon – 45+1'   1:2 Friday – 45+7'   1:3 Thomas – 90+2'   1:4 Константелиас – 90+6'
Удаления: нет / Дуглас – 40'
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