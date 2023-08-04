Матч Лиги конференций прервался из-за сработавшей поливочной системы

Во время ответного матча второго квалификационного раунда Лиги конференций между израильским «Бейтаром» и греческим ПАОКом заработала поливочная система. Это произошло на 63-й минуте встречи. Главный судья был вынужден остановить игру, но она затем возобновилась и завершилась победой ПАОКа со счётом 4:1.
Матч прошёл на стадионе «Тедди» (Иерусалим, Израиль). Примечательно то, что игроки «Бейтара» забили два автогола. Это сделали защитник Эди Готлиб и хавбек Тразие Томас. Также в составе ПАОКа забитыми мячами отличились испанец Брэндон и Яннис Константелиас. В составе израильской команды гол записал на свой счёт Фред Фрайдей.
ПАОК оказался сильнее по итогам двухматчевого противостояния. В третьем квалификационном раунде Лиги конференций греческий клуб встретится с хорватским «Хайдуком».
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