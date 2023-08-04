«Шахтёр» объявил о возвращении в клуб Дмитрия Чигринского

Украинский «Шахтёр» на своём официальном сайте объявил о возвращении в клуб защитника Дмитрия Чигринского.

Контракт 36-летнего футболиста с родным клубом рассчитан до июня 2024 года.

Чигринский — воспитанник «Шахтёра». В составе основной команды «горняков» защитник дебютировал в июне 2004 года. Всего за «Шахтёр» Чигринский сыграл 189 матчей, в которых забил 16 голов.

В составе «Шахтёра» Чигринский завоевал 14 трофеев, став семикратным чемпионом Украины, четырёхкратным обладателем Кубка страны, двукратным победителем Суперкубка и триумфатором Кубка УЕФА.

Также Чигринский за свою карьеру успел поиграть за «Барселону» и АЕК. Последним клубом защитника до возвращения в «Шахтёр» была греческая «Никосия».