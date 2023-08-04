«Шахтёр» объявил о возвращении в клуб Дмитрия Чигринского
Поделиться
Украинский «Шахтёр» на своём официальном сайте объявил о возвращении в клуб защитника Дмитрия Чигринского.
Контракт 36-летнего футболиста с родным клубом рассчитан до июня 2024 года.
Чигринский — воспитанник «Шахтёра». В составе основной команды «горняков» защитник дебютировал в июне 2004 года. Всего за «Шахтёр» Чигринский сыграл 189 матчей, в которых забил 16 голов.
В составе «Шахтёра» Чигринский завоевал 14 трофеев, став семикратным чемпионом Украины, четырёхкратным обладателем Кубка страны, двукратным победителем Суперкубка и триумфатором Кубка УЕФА.
Также Чигринский за свою карьеру успел поиграть за «Барселону» и АЕК. Последним клубом защитника до возвращения в «Шахтёр» была греческая «Никосия».
Комментарии
- 4 августа 2023
-
17:00
-
16:46
-
16:40
-
16:20
-
16:14
-
16:00
-
15:59
-
15:57
-
15:40
-
15:33
-
15:31
-
15:26
-
15:20
-
15:13
-
15:09
-
15:01
-
15:00
-
14:29
-
14:29
-
14:18
-
14:09
-
14:09
-
13:55
-
13:54
-
13:35
-
13:31
-
13:30
-
13:15
-
13:08
-
12:50
-
12:50
-
12:48
-
12:30
-
12:25
-
12:10
Партнерский контент