«Бавария» сделала окончательное предложение по Кейну
Поделиться
Мюнхенская «Бавария» сделала окончательное предложение по нападающему Гарри Кейну и теперь требует от «Тоттенхэма» быстрого решения, сообщает немецкий Sky Germany.
По информации источника, немецкий клуб готов пойти дальше и рассмотреть другие трансферные цели, если «шпоры» будут тянуть с ответом. Предложение баварцев по 30-летнему игроку составляет более € 100 млн, с учётом дополнительных выплат. В «Баварии» считают, что им удалось улучшить ситуацию, а также, что их предложение справедливо и окончательно.
Английский форвард Кейн хочет решить вопрос о своём будущем до стартового матча «Тоттенхэма» в английской футбольной Премьер-лиге нового сезона с «Брентфордом», который состоится в воскресенье, 13 августа.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 августа 2023
-
23:13
-
23:10
-
23:02
-
23:02
-
22:57
-
22:37
-
22:33
-
22:30
-
22:24
-
22:14
-
22:07
-
22:05
-
21:29
-
21:24
-
21:02
-
20:55
-
20:32
-
20:32
-
20:18
-
20:15
-
20:01
-
19:48
-
19:42
-
19:40
-
19:25
-
19:20
-
19:12
-
19:02
-
18:57
-
18:55
-
18:50
-
18:45
-
18:30
-
18:13
-
18:00
Партнерский контент