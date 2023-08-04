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«Бавария» сделала окончательное предложение по Кейну

«Бавария» сделала окончательное предложение по Кейну
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Мюнхенская «Бавария» сделала окончательное предложение по нападающему Гарри Кейну и теперь требует от «Тоттенхэма» быстрого решения, сообщает немецкий Sky Germany.

По информации источника, немецкий клуб готов пойти дальше и рассмотреть другие трансферные цели, если «шпоры» будут тянуть с ответом. Предложение баварцев по 30-летнему игроку составляет более € 100 млн, с учётом дополнительных выплат. В «Баварии» считают, что им удалось улучшить ситуацию, а также, что их предложение справедливо и окончательно.

Английский форвард Кейн хочет решить вопрос о своём будущем до стартового матча «Тоттенхэма» в английской футбольной Премьер-лиге нового сезона с «Брентфордом», который состоится в воскресенье, 13 августа.

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