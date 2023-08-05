«Лейпциг» сделал очередное предложение «Лиону» по Лукеба

Немецкий «РБ Лейпциг» сделал четвёртое предложение «Лиону» по защитнику Кастелло Лукеба, сообщает сайт footmercato.net.

По информации источника, немецкий клуб сделал внушительное предложение по таланту «Лиона». Немецкий клуб готов заплатить за центрального защитника 30 млн. евро плюс бонус в размере 5 млн. евро. Кроме того, «Лион» получит 15% от перепродажи. Но это еще не все: «РБ Лейпциг» также предложит 20-летнего полузащитника Илаша Морибу, известного по выступлениям за «Барселону» и «Валенсию».

Руководство французского клуба намерено сохранить талантливого центрального защитника и сделать его лидером команды в следующем году, несмотря на несмотря на то, что 20-летний защитник уже согласовал пятилетний контракт с немцами.

Контракт молодого центрального защитника с французским клубом истекает в 2025 году.