Прудников: о чемпионстве «Спартака» можно будет говорить после игр с прямыми конкурентами

Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Прудников оценил успешное начало нового сезона в исполнении красно-белых, а также рассказал, когда можно будет говорить о возможном чемпионстве «Спартака».
«У «Спартака» три победы в трёх турах? Ну хорошо. А сколько ещё игр осталось? 27? А если они 27 матчей проиграют? Посмотрим, смогут ли они удерживать такой ход. А если травмы будут? Как я могу рассуждать на эту тему?
Может, мне кажется, что «Спартак» уже чемпион, но это ничего не значит. Всё будет видно после матчей с прямыми конкурентами. Но чемпионами становятся не после дерби, а в конце сезона. Надо набирать очки. Можно выиграть чемпионат, но проиграть дерби, и наоборот», — приводит слова Прудникова Metaratings.
Напомним, сегодня, 5 августа, прошёл матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором казанский «Рубин» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей с разгромным счётом 4:1. «Спартак» набрал девять очков в первых трёх турах Российской Премьер-Лиги, догнав в турнирной таблице «Краснодар».
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