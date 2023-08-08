Леонид Слуцкий составил символическую сборную 3-го тура РПЛ

Футбольный эксперт Леонид Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу» на YouTube огласил свою символическую сборную по итогам 3-го тура Российской Премьер-Лиги.

Вратарь: Гиорги Шелия («Ахмат»).

Защитники: Михаил Рядно (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Кайо («Краснодар»), Сергей Волков («Краснодар»).

Полузащитники: Роман Ежов («Крылья Советов»), Никита Салтыков («Крылья Советов»), Максим Мухин (ЦСКА).

Нападающие: Фёдор Чалов (ЦСКА), Александр Соболев («Спартак»), Константин Тюкавин («Динамо»).

Первое место в турнирной таблице чемпионата России по итогам трёх туров занимает «Спартак» (девять очков). Столько же у «Краснодара», но «быки» ниже за счёт разницы дополнительных показателей. Действующий чемпион России «Зенит» набрал четыре очка и занимает седьмое место.