Леонид Слуцкий составил символическую сборную 3-го тура РПЛ

Футбольный эксперт Леонид Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу» на YouTube огласил свою символическую сборную по итогам 3-го тура Российской Премьер-Лиги.
Вратарь: Гиорги Шелия («Ахмат»).
Защитники: Михаил Рядно (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Кайо («Краснодар»), Сергей Волков («Краснодар»).
Полузащитники: Роман Ежов («Крылья Советов»), Никита Салтыков («Крылья Советов»), Максим Мухин (ЦСКА).
Нападающие: Фёдор Чалов (ЦСКА), Александр Соболев («Спартак»), Константин Тюкавин («Динамо»).
Первое место в турнирной таблице чемпионата России по итогам трёх туров занимает «Спартак» (девять очков). Столько же у «Краснодара», но «быки» ниже за счёт разницы дополнительных показателей. Действующий чемпион России «Зенит» набрал четыре очка и занимает седьмое место.
- 8 августа 2023
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