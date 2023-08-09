Главный тренер «Локомотива» Галактионов рассказал о проблемах со здоровьем у Дзюбы

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о проблемах со здоровьем у нападающего команды Артёма Дзюбы, из-за которых тот пропустил матч железнодорожников с казанским «Рубином» во 2-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:0).

«Есть определённые проблемы со здоровьем, Артём их решает, медицинский штаб работает над этим. Мы очень надеемся, что в скором времени Дзюба приступит к работе с командой и будет помогать нам в рамках чемпионата», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

34-летний Дзюба сыграл за «Локомотив» в четырёх матчах нынешнего сезона, отметившись в них одним забитым мячом. Контракт форварда с клубом рассчитан до конца сезона с возможностью продления ещё на один год.