Главный тренер «Локомотива» Галактионов рассказал о проблемах со здоровьем у Дзюбы
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о проблемах со здоровьем у нападающего команды Артёма Дзюбы, из-за которых тот пропустил матч железнодорожников с казанским «Рубином» во 2-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:0).
«Есть определённые проблемы со здоровьем, Артём их решает, медицинский штаб работает над этим. Мы очень надеемся, что в скором времени Дзюба приступит к работе с командой и будет помогать нам в рамках чемпионата», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».
34-летний Дзюба сыграл за «Локомотив» в четырёх матчах нынешнего сезона, отметившись в них одним забитым мячом. Контракт форварда с клубом рассчитан до конца сезона с возможностью продления ещё на один год.
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