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КДК РФС дисквалифицировал полузащитника «Оренбурга» Мансилью на два матча РПЛ

КДК РФС дисквалифицировал полузащитника «Оренбурга» Мансилью на два матча РПЛ
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Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что КДК дисквалифицировал полузащитника «Оренбурга» Брайана Мансилью на два матча РПЛ. Напомним, в матче с «Уралом» Брайан Мансилья получил прямую красную карточку — он не видел мяч, пытался с разворота его принять и в итоге влетел прямой ногой в грудь Бевееву, который пытался его накрыть.

«Серьёзное нарушение правил, Мансилья принял участие по видеосвязи, мы послушали его, вынесли решение. КДК принял решение дисквалифицировать Мансилью на два матча МИР РПЛ», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата».

Напомним, игра завершилась победой «Урала» со счётом 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме.

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