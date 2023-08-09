КДК РФС дисквалифицировал полузащитника «Оренбурга» Мансилью на два матча РПЛ
Поделиться
Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что КДК дисквалифицировал полузащитника «Оренбурга» Брайана Мансилью на два матча РПЛ. Напомним, в матче с «Уралом» Брайан Мансилья получил прямую красную карточку — он не видел мяч, пытался с разворота его принять и в итоге влетел прямой ногой в грудь Бевееву, который пытался его накрыть.
«Серьёзное нарушение правил, Мансилья принял участие по видеосвязи, мы послушали его, вынесли решение. КДК принял решение дисквалифицировать Мансилью на два матча МИР РПЛ», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата».
Напомним, игра завершилась победой «Урала» со счётом 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме.
Комментарии
- 9 августа 2023
-
16:11
-
16:03
-
15:57
-
15:54
-
15:48
-
15:40
-
15:40
-
15:37
-
15:29
-
15:26
-
15:23
-
15:12
-
15:10
-
15:07
-
14:59
-
14:52
-
14:50
-
14:50
-
14:39
-
14:36
-
14:27
-
14:20
-
14:13
-
14:09
-
14:00
-
13:46
-
13:34
-
13:30
-
13:27
-
13:26
-
13:20
-
13:19
-
13:19
-
13:06
-
13:02
Партнерский контент