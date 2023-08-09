«Оренбург» — «Сочи»: хозяева увеличили преимущество в счёте

В эти минуты проходит матч 2-го тура группы A Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Оренбургом» и «Сочи». Встречу принимает стадион «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток главного арбитра встречи Евгения Турбина прозвучал в 16:15 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первый гол в матче, не считая отменённого мяча Бурмистрова, был забит на 12-й минуте — отличился аргентинский полузащитник «Оренбурга» Габриэль Флорентин. А на 25-й минуте заменивший получившего повреждение руки Дмитрия Воробьёва Степан Оганесян увеличил преимущество оренбуржцев, поразив ворота соперника великолепным обводящим ударом.

«Оренбург» в 1-м туре Кубка разгромно проиграл ЦСКА (0:6), а «Сочи» одержал победу над «Факелом» (3:1). Перед началом матча «Оренбург» занимал последнее место в группе A, в то время как «Сочи» располагался на второй строчке. Лидирует ЦСКА, на третьем месте находится «Факел».