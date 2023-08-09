Федотов: 11 панфиловцев «Факела» в своей штрафной сражались стеной за победу над ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвёл итоги матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором его команда уступила «Факелу» (0:2).

«Мы говорили перед игрой, что это Кубок, здесь всё 50 на 50. Не скажу, что не было желания. Не забиваешь ты — забивают тебе. У нас было предостаточно моментов, которые можно было доиграть и которые были «железные», но сегодня голов не случилось. Мы сделали две ошибки, за что нас соперник мастерски наказал. Роша без подготовки отыграл прошлый матч после травмы и после одной тренировки. Это была потеря концентрации. Первый гол… это та часть поля, где ошибки нельзя допускать. В опорной зоне не оказалось игрока, и мы получили гол. Пока неизвестно, насколько серьезно всё с Гаичем. Будет МРТ, посмотрим, как всё это выглядит.

Нам не хватало завершающего удара, хладнокровия, чтобы поставить финальную точку. Но надо отдать должное сопернику, 11 панфиловцев в своей штрафной сражались стеной за эту победу, у них была сумасшедшая самоотдача.

Нам нужны усиления во все линии. Как показывает практика, график насыщенный, игры одна за одной, тройнички за тройничком, у нас есть потери», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

Несмотря на поражение от «Факела», ЦСКА по-прежнему возглавляет группу А, набрав три очка. Остальные команды («Сочи», «Оренбург» и «Факел») также разжились тремя очками, однако у армейцев лучшая разница забитых и пропущенных мячей — 6:2 (+4). В следующем туре «Факел» во вторник, 29 августа, примет на своём поле «Оренбург». ЦСКА днем позже в гостях сыграет с «Сочи».