«Ахмат» — «Балтика»: стартовые составы команд на матч Кубка России
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Сегодня, 10 августа, состоится встреча 2-го тура группы С Пути РПЛ Фонбет Кубка России между грозненским «Ахматом» и калининградской «Балтикой». Матч пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Артуром Фёдоровым из Петрозаводска. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стали известны стартовые составы команд.
«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Волков, Уциев, Быстров, Камилов, Диванович, Харин, Бериша, Ковачев, Ильин.
«Балтика»: Латышонок, Осипов, Остойич, Дудиев, Ламейра, Галоян, Аванесян, Лазарев, Энрикес, Мусаев, Барков.
Этот матч завершит 2-й тур Пути РПЛ Кубка России. Помимо «Ахмата» и «Балтики», в группе С выступают петербургский «Зенит» и самарские «Крылья Советов».
Фонбет Кубок России. Группа C
10 августа 2023, четверг. 20:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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