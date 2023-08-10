«Ахмат» — «Балтика»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 10 августа, состоится встреча 2-го тура группы С Пути РПЛ Фонбет Кубка России между грозненским «Ахматом» и калининградской «Балтикой». Матч пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Артуром Фёдоровым из Петрозаводска. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Волков, Уциев, Быстров, Камилов, Диванович, Харин, Бериша, Ковачев, Ильин.

«Балтика»: Латышонок, Осипов, Остойич, Дудиев, Ламейра, Галоян, Аванесян, Лазарев, Энрикес, Мусаев, Барков.

Этот матч завершит 2-й тур Пути РПЛ Кубка России. Помимо «Ахмата» и «Балтики», в группе С выступают петербургский «Зенит» и самарские «Крылья Советов».