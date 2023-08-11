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Тибо Куртуа отреагировал на свою травму, из-за которой рискует пропустить сезон

Тибо Куртуа отреагировал на свою травму, из-за которой рискует пропустить сезон
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Голкипер «Реала» Тибо Куртуа отреагировал на полученную травму на тренировке. Ранее бельгийцу диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена. Отмечается, что в ближайшее время он перенесёт операцию.

«Вы никогда не ожидаете пройти через что-то подобное, но теперь пришло время принять это и сделать всё, чтобы преодолеть это и вернуться ещё сильнее. Спасибо всем за энергию, любовь и поддержку, уверяю вас, что они мотивируют меня выздороветь как можно скорее», — написал Куртуа в своей социальной сети.

Сообщалось, что из-за травмы голкипер может пропустить весь сезон.

За мадридский «Реал» Куртуа выступает с лета 2018 года. В составе столичного клуба бельгиец дважды становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок страны, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира по футболу. В прошлом сезоне Ла Лиги Куртуа провёл 31 матч и пропустил 29 голов.

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