Марсело дисквалифицировали на три матча за перелом ноги сопернику

Защитник «Флуминенсе» Марсело был дисквалифицирован на три матча после нанесения серьёзной травмы защитнику «Аргентинос Хуниорс» Лусиано Санчесу в первом матче 1/8 финала Кубка Либертадорес в Буэнос-Айресе (1:1) на прошлой неделе, сообщает Reuters. По решению Южноамериканской конфедерации футбола бывший игрок сборной Бразилии также должен будет заплатить штраф в размере $ 6 тысяч.
Марсело вёл мяч по направлению к Санчесу, аргентинец тянулся к мячу, а бразилец, делая финт, с силой наступил сопернику высоко на голень. Нога игрока «Аргентинос Хуниорс» подогнулась под шокирующим углом, из-за чего он сразу же упал на поле. Санчес покинул поле на носилках с переломом, который, по словам врача команды, он никогда раньше не видел. Экс-игрок «Реала» был удалён с поля со слезами на глазах после инцидента.
«Сегодня у меня был очень сложный момент на поле. Я непреднамеренно травмировал другого футболиста. Хочу пожелать ему наилучшего восстановления», — написал 35-летний Марсело в одной из социальных сетей несколько часов спустя.
Бразилец уже отбыл первую игру своей трёхматчевой дисквалификации, пропустив ответный матч, в котором «Флуминенсе» выиграл со счётом 2:0.
В Китае тренер ударил арбитра:
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