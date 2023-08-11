Легендарный вратарь «Баварии» высказался о травме Нойера

Легендарный голкипер «Баварии» Зепп Майер высказался о перспективах нынешнего вратаря мюнхенского клуба Мануэля Нойера вновь набрать форму после полученной зимой прошлого года травмы.

«То, что Нойер не начнёт сезон в составе «Баварии», следовало ожидать. У него были проблемы с травмой. Но я не думаю, что он пропустит несколько месяцев. Ману — боец, он скоро вернётся. В своё время у меня тоже была такая же проблема, мне пришлось сделать перерыв на пять недель. Я не воспринимаю это так негативно, как другие в футбольной общественности. Нойер достаточно амбициозен, чтобы вернуться сильнее.

Я совершенно уверен, что он вернётся. Даже не просто верю, я знаю это. Он хочет доказать всё тем, кто уже списал его со счетов. Я был таким же в своё время. Он обязательно вернётся. Я не беспокоюсь по этому поводу. Я хорошо знаю Нойера и уважаю его игру», — приводит слова Майера Sport1.

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