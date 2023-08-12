Финал Клубного кубка арабских чемпионов. Роналду и Малком выйдут на поле с первых минут
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В финальном матче Клубного кубка арабских чемпионов встретятся два клуба из Саудовской Аравии — «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Встреча пройдёт на международном стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Начало матча запланировано на 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Аль-Хиляль»: Аль-Оваис, Аль-Булайхи, Кулибали, Абдулхамид, Аль-Давсари, Аль-Шахрани, Канно, Майкл, Невеш, Милинкович-Савич, Малком.
«Аль-Наср»: Аль-Акиди, Аль-Амри, Аль-Ганнам, Али Ладжами, Аль-Хайбари, Брозович, Фофана, Мане, Роналду, Талиска Теллес.
В полуфинале турнира «Аль-Хиляль» обыграл саудовский «Аль-Шабаб», а их соперник по финалу «Аль-Наср» одолел иракский футбольный клуб «Аль-Шорта».
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