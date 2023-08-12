В первом тайме финала Клубного кубка арабских чемпионов голов забито не было

В финальном матче Клубного кубка арабских чемпионов встречаются два клуба из Саудовской Аравии — «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Встреча проходит на международном стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Стартовый свисток встречи прозвучал в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом тайме команды показали равную игру. В начале тайма активнее были футболисты «Аль-Хиляля», однако потом «Аль-Наср» выравнял игру и даже нанёс большее количество ударов по воротам. За первую половину встречи было показано четыре жёлтые карточки.

Розыгрыш Клубного кубка арабских чемпионов проводится с 2 марта 2023 года. С 20 июля начался групповой этап турнира, который, как и плей-офф, проходит в Саудовской Аравии.