В первом тайме финала Клубного кубка арабских чемпионов голов забито не было

В финальном матче Клубного кубка арабских чемпионов встречаются два клуба из Саудовской Аравии — «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Встреча проходит на международном стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Стартовый свисток встречи прозвучал в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В первом тайме команды показали равную игру. В начале тайма активнее были футболисты «Аль-Хиляля», однако потом «Аль-Наср» выравнял игру и даже нанёс большее количество ударов по воротам. За первую половину встречи было показано четыре жёлтые карточки.
Розыгрыш Клубного кубка арабских чемпионов проводится с 2 марта 2023 года. С 20 июля начался групповой этап турнира, который, как и плей-офф, проходит в Саудовской Аравии.
- 12 августа 2023
-
19:03
-
19:00
-
19:00
-
18:58
-
18:55
-
18:51
-
18:51
-
18:48
-
18:43
-
18:37
-
18:37
-
18:24
-
18:24
-
18:20
-
18:19
-
18:03
-
17:58
-
17:54
-
17:53
-
17:50
-
17:48
-
17:43
-
17:43
-
17:37
-
17:28
-
17:27
-
17:20
-
17:14
-
17:07
-
17:00
-
17:00
-
16:56
-
16:40
-
16:27
-
16:22