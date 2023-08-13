У Милитао диагностировали разрыв крестообразной связки
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У защитника мадридского «Реала» Эдера Милитао диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
В ближайшие дни игроку будет сделана операция.
Милитао получил травму в начале второго тайма матча 1-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» из Бильбао. На 50-й минуте его заменил Антонио Рюдигер.
«Реал» победил «Атлетик» в стартовом матче Ла Лиги:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
«Реал» обыграл «Атлетик» со счётом 2:0. Голами в составе «сливочных» отметились Родриго и Джуд Беллингем. В прошлом сезоне чемпионата Испании «Реал» занял второе место, набрав 78 очков в 38 матчах. «Атлетик» финишировал на восьмой строчке с 51 очком.
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