У Милитао диагностировали разрыв крестообразной связки

У защитника мадридского «Реала» Эдера Милитао диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В ближайшие дни игроку будет сделана операция.

Милитао получил травму в начале второго тайма матча 1-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» из Бильбао. На 50-й минуте его заменил Антонио Рюдигер.

«Реал» победил «Атлетик» в стартовом матче Ла Лиги:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

«Реал» обыграл «Атлетик» со счётом 2:0. Голами в составе «сливочных» отметились Родриго и Джуд Беллингем. В прошлом сезоне чемпионата Испании «Реал» занял второе место, набрав 78 очков в 38 матчах. «Атлетик» финишировал на восьмой строчке с 51 очком.