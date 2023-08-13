Валерий Масалитин: уверенности в победе ЦСКА над «Сочи» нет

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча армейцев с «Сочи» в 4-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Уверенности в победе ЦСКА нет. Команда находится разыгрывающемся состоянии. Стабильности ещё нет, поэтому такие нестабильные результаты. В этой игре нет явного фаворита.

Пока не появится основной состав и не придёт игра, которая даёт результат, такая нервозность и будет. Хочется надеяться, что в ближайшее время всё стабилизируется. На одном Чалове далеко не уедешь. Нужно усиление. Пока терпение», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч ЦСКА — «Сочи» состоится сегодня, 13 августа. Стартовый свисток на «ВЭБ Арене» прозвучит в 20:00 мск.