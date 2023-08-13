Клопп высказался о недовольстве Салаха после замены в игре с «Челси»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о недовольстве вингера мерсисайдцев Мохамеда Салаха после замены на 77-й минуте матча 1-го тура английской Премьер-лиги с «Челси». Немецкий специалист считает нормальной подобную реакцию своего подопечного.
«Я могу понять реакцию Мохамеда, потому что если бы он забил, то установил бы новый рекорд по количеству голов в стартовых турах АПЛ. Но я не думал об этом, проводя замену. Нам всегда необходимы свежие силы. Сегодняшняя игра была очень напряжённой для всех.
Это всё, что я могу сказать по поводу недовольства Салаха. Его реакция была абсолютно нормальной. Если бы заменённый игрок прыгнул ко мне в объятия при счёте 1:1, будучи форвардом, который был уверен, что забьёт, я был бы действительно удивлён. А так это абсолютно нормально», – приводит слова Клоппа BBC.
Матч между «Ливерпулем» и «Челси» завершился вничью (1:1). Салах был заменён на 77-й минуте. Вместо него на поле появился хавбек Харви Эллиотт. После замены египтянин выразил недовольство, сорвав с руки повязку.
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