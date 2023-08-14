«Аль-Хиляль» готовит официальные документы по трансферу Неймара из «ПСЖ»

«Аль-Хиляль» готовит официальные документы по трансферу нападающего «ПСЖ» Неймара, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, окончательно всё будет проверено в понедельник. Клуб из Саудовской Аравии уже готовится к проведению медицинского обследования для Неймара и ожидает согласия от представителей игрока.

Ранее сообщалось, что Неймар согласовал двухлетний контракт с саудовским клубом «Аль-Хиляль». За это время он заработает в общей сложности почти € 160 млн.

Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Срок соглашения футболиста с клубом рассчитан до 2025 года. В сезоне-2022/2023 31-летний бразилец принял участие в 29 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 16 результативных передач.

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