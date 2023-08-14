Тибо Куртуа – травмированному Милитао: будем бороться вместе

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поддержал одноклубника Эдера Милитао, который в матче против «Атлетика» в рамках 1-го тура Ла Лиги получил травму крестообразной связки колена.

«Побольше сил, друг. Будем бороться вместе! – написал Куртуа на своей страничке в одной из социальных сетей.

У Милитао был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. Из-за повреждения защитник пропустит не менее девяти месяцев. Он может вернуться на поле одновременно с вратарём Тибо Куртуа, который получил серьёзную травму во время тренировки. В ближайшие дни Милитао будет сделана операция.

«Реал» обыграл «Атлетик» со счётом 2:0. Голами в составе «сливочных» отметились Родриго и Джуд Беллингем. В прошлом сезоне чемпионата Испании «Реал» занял второе место, набрав 78 очков в 38 матчах.