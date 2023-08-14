Неймар сегодня пройдёт медосмотр для перехода в «Аль-Хиляль»

Нападающий французского «ПСЖ» Неймар близок к переходу в саудовский «Аль-Хиляль». Об этом сообщает Foot Mercato.
По информации источника, в ближайшие часы бразилец пройдёт в Париже медосмотр для оформления своего перехода в новый клуб. На этой неделе Неймара ждут в Эр-Рияде, где он должен будет присоединиться к «Аль-Хилялю».
Неймар подпишет контракт с «Аль-Хилялем» на два года с зарплатой в € 100 млн за сезон. Примерно такую же сумму саудовский клуб заплатит «ПСЖ» за переход бразильского нападающего.
31-летний Неймар связан контрактом с «ПСЖ» до июня 2025 года. В прошлом сезоне нападающий сыграл 29 матчей, в которых отметился 18 забитыми мячами и 17 голевыми передачами.
Отметим, что за «Аль-Хиляль» играет экс-нападающий «Зенита» Малком.
Неймар и Батлер исполнили песню Бибера Love Yourself:
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