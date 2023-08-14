Неймар хочет вернуться в Европу из «Аль-Хилиля» через один или два года после перехода

Нападающий французского «ПСЖ» Неймар, который, по информации СМИ, близок к переходу в саудовский «Аль-Хиляль», хотел бы вернуться в Европу после одного или двух лет выступлений в арабской стране. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, бразилец настроен на возвращение в Европу перед чемпионатом мира 2026 года.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» и «Аль-Хиляль» достигли договорённости о переходе Неймара в саудовский клуб. Парижане получат за бразильского нападающего € 60 млн, а сам футболист за два года в новой команде заработает € 180 млн.

31-летний Неймар связан контрактом с «ПСЖ» до июня 2025 года. В прошлом сезоне нападающий сыграл 29 матчей, в которых отметился 18 забитыми мячами и 17 голевыми передачами.

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