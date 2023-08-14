Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник Каррильо перешёл из «Аль-Хиляля» в «Аль-Кадисию»

Полузащитник Каррильо перешёл из «Аль-Хиляля» в «Аль-Кадисию»
Комментарии

Перуанский полузащитник Андре Каррильо покинул «Аль-Хиляль» и стал игроком «Аль-Кадисии», сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».

Футбольный клуб «Аль-Кадисия» выступает во втором по силе дивизионе Саудовской Аравии. В прошлом сезоне команда заняла восьмое место в таблице. Ранее стало известно, что бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Робби Фаулер возглавил клуб.

32-летний Каррильо выступал за «Аль-Хиляль» с лета 2018 года. За это время футболист провёл за саудовский клуб 180 матчей, в которых забил 28 мячей и отдал 23 результативные передачи.

За свою карьеру полузащитник также успел поиграть за перуанский клуб «Альянса Лима», португальские «Спортинг» и «Бенфику», а также за английский «Уотфорд».

Материалы по теме
Как хорошо вы разбираетесь в спорте? Проверьте свои знания в большом тесте!
Тест
Как хорошо вы разбираетесь в спорте? Проверьте свои знания в большом тесте!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023