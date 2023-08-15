Червиченко: Саудовская Аравия — кладбище звёзд. Большие деньги притупляют мотивацию

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о переходе Малкома в чемпионат Саудовской Аравии и оценил его перспективы попасть в европейский топ-клуб.

«Малком вообще игрок хороший. Плохих игроков за 50–60 миллионов не продают. Судя по тому, что мы видели на последних чемпионатах мира, Аравийский полуостров очень прибавляет в футболе и идёт семимильными шагами. Сейчас там доигрывают звёзды, но не далёк тот день, когда будут стремиться попасть туда и на пике карьеры. Тем более погода располагает, и наверняка ещё сделают стадионы с охлаждением, когда можно будет спокойно играть в жару. Хочется надеяться, что чемпионат Саудовской Аравии послабее нашего. Если Малком в России был ключевым игроком, то там и подавно должен быть.

Сможет ли Малком попасть в европейский топ-клуб? Нет, Саудовская Аравия — это похороны и кладбище звёзд. Большие деньги притупляют мотивацию. Ну и заставить человека в приличном возрасте бегать за деньги, меньшие, чем в Саудовской Аравии, очень тяжело. Звёзды едут в Саудовскую Аравию, чтобы набить карманы деньгами, и после этого нереально заставить их пахать в другом месте за существенно меньшие деньги. Надо найти очень жадного футболиста, который после Саудовской Аравии будет гробить здоровье за копейки», — приводит слова Червиченко «Матч ТВ».