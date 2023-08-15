Николай Калинский высказался о голе «Пари НН» на первой минуте матча с «Ахматом»

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Николай Калинский прокомментировал победу в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:0).

«Гол на первой минуте? Быстро всё произошло. Защитник выбивал мяч, я подобрал. Не думая, бил по воротам в дальний угол, Севикян хорошо подставил ногу и забил гол.

Удар на удачу? Можно сказать, да. Хотел сам забить, но забил Севикян. Ничего страшного.

Первые голы и первая победа — психологически дальше будет проще? Конечно, мы готовились к игре, хотели очень забить. Можно сказать, что на нас это как-то давило чуть-чуть. Всю неделю тренер настраивал нас на результат, на победу. Мы готовились к этому, чтобы победить», — сказал Калинский в интервью клубной пресс-службе.