Неймару будут платить € 500 тыс. за каждый пост о Саудовской Аравии — Footmercato

Бразильский нападающий Неймар получит много приятных бонусов в «Аль-Хиляле», сообщает Footmercato.

Бразилец получит частный самолёт. Также он получи возможность жить со своей возлюбленной Бруной Бьянкарди, несмотря на то, что они не женаты. Согласно законам Саудовской Аравии сожительство с девушкой без заключения брака запрещено.

Помимо высокой зарплаты у Неймара предусмотрены серьёзные бонусы. За каждую победу «Аль-Хиляля» Неймар будет получать € 80 тыс. За каждый пост о Саудовской Аравии форварду будут платить € 500 тыс.

Ранее сообщалось, что Неймар уже подписал контракт «Аль-Хилялем». Ранее в СМИ появлялась информация, что Неймар будет зарабатывать в «Аль-Хиляле» € 100 млн за сезон.

Материалы по теме Неймар хочет вернуться в Европу из «Аль-Хилиля» через один или два года после перехода

Неймар и Джимми Батлер играют в боулинг