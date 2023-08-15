Неймару будут платить € 500 тыс. за каждый пост о Саудовской Аравии — Footmercato
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Бразильский нападающий Неймар получит много приятных бонусов в «Аль-Хиляле», сообщает Footmercato.
Бразилец получит частный самолёт. Также он получи возможность жить со своей возлюбленной Бруной Бьянкарди, несмотря на то, что они не женаты. Согласно законам Саудовской Аравии сожительство с девушкой без заключения брака запрещено.
Помимо высокой зарплаты у Неймара предусмотрены серьёзные бонусы. За каждую победу «Аль-Хиляля» Неймар будет получать € 80 тыс. За каждый пост о Саудовской Аравии форварду будут платить € 500 тыс.
Ранее сообщалось, что Неймар уже подписал контракт «Аль-Хилялем». Ранее в СМИ появлялась информация, что Неймар будет зарабатывать в «Аль-Хиляле» € 100 млн за сезон.
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