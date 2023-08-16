Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бабурин — о Семаке в роли футболиста: я помню, он был жёсткий и мудрый

Бабурин — о Семаке в роли футболиста: я помню, он был жёсткий и мудрый
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь московского «Торпедо» Егор Бабурин поделился мнением о главном тренере петербуржского «Зенита» Сергее Семаке в качестве футболиста.

«Каким запомнил Семака как игрока? Жёстким. Я помню, что он был очень жёсткий. Умный, жёсткий… Это, наверное, команда ещё времен Спаллетти. Вратари нередко участвовали в квадратах. И помню, что пару раз от него прилетало по ногам. И при этом было ощущение, что он этого даже не замечал.

Естественно, что про таких футболистов говорят, что сразу были видны задатки тренера. Он очень умный, мудрый, великолепный футболист», — сказал Бабурин в эфире «Матч Премьер».

Бабурин и Семак вместе играли за «Зенит» в 2013 году. Семак как футболист является пятикратным чемпионом России в составе трёх команд — ЦСКА, «Рубина» и «Зенита». Он также пять раз выиграл РПЛ в качестве главного тренера сине-бело-голубых.

Материалы по теме
Бабурин: не в моих силах было затащить Дзюбу в «Торпедо», хотя мы общались
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023