Бабурин — о Семаке в роли футболиста: я помню, он был жёсткий и мудрый

Вратарь московского «Торпедо» Егор Бабурин поделился мнением о главном тренере петербуржского «Зенита» Сергее Семаке в качестве футболиста.
«Каким запомнил Семака как игрока? Жёстким. Я помню, что он был очень жёсткий. Умный, жёсткий… Это, наверное, команда ещё времен Спаллетти. Вратари нередко участвовали в квадратах. И помню, что пару раз от него прилетало по ногам. И при этом было ощущение, что он этого даже не замечал.
Естественно, что про таких футболистов говорят, что сразу были видны задатки тренера. Он очень умный, мудрый, великолепный футболист», — сказал Бабурин в эфире «Матч Премьер».
Бабурин и Семак вместе играли за «Зенит» в 2013 году. Семак как футболист является пятикратным чемпионом России в составе трёх команд — ЦСКА, «Рубина» и «Зенита». Он также пять раз выиграл РПЛ в качестве главного тренера сине-бело-голубых.
- 16 августа 2023
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