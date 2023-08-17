Видео: Неймар попрощался с футболистами «ПСЖ» после перехода в «Аль-Хиляль»

Нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар посетил тренировочную базу французского «ПСЖ», чтобы попрощаться со своими бывшими одноклубниками.

Прощание с 31-летним бразильцем прошло тепло — бывшие партнёры и тренеры обнимались с Неймаром и обменивались фразами. Нападающему строили и прощальный коридор.

По информации СМИ, переход Неймара из «ПСЖ» обошёлся «Аль-Хилялю» в € 90 млн. Сам футболист получил примерно такую же зарплату за сезон. Также сообщалось, что по условиям контракта бразильцу полагается личный самолёт, девять автомобилей и роскошный особняк с прислугой.

В прошлом сезоне Неймар сыграл за «ПСЖ» 29 матчей во всех турнирах, отметившись 18 забитыми мячами и 17 результативными передачами.