Игрок «Пари НН» Севикян: у Захаряна всё получится. Главное, что он решился на этот шаг

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян высказался по поводу вероятного перехода футболиста московского «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».
«Я очень рад за него. «Реал Сосьедад» — хорошая команда, топ‑4 Испании, будет играть в Лиге чемпионов. Немаловажно, что там классный тренер, который любит комбинационный и атакующий футбол — тот стиль, который подходит Арсену. Мне кажется, у Захаряна там всё получится. Понятно, что нужно будет время на адаптацию, потому что в чемпионате Испании другая интенсивность и другой уровень, но тут всё в его руках. Главное, что он решился на этот шаг», — приводит слова Севикяна «Матч ТВ».
22-летний Севикян с 2017 года находился в система испанского клуба «Леванте». В сезоне-2020/2021 Эдгар принял участие в двух матчах за основной состав валенсийского клуба.
- 17 августа 2023
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