Червиченко: «Динамо» уже обыграло «Зенит» и ЦСКА — у клуба серьёзные планы на этот год

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о текущем розыгрыше чемпионата России.

«Хороший чемпионат: команды уравниваются в составах не в худшую, а в лучшую сторону. Те, у кого небольшие проблемы с составом, а у ЦСКА сейчас проблемы — оказываются немного в худшем положении. Радует, что соперник пользуется этим и начинает использовать слабости своего конкурента.

«Динамо» сейчас выглядит посерьёзнее. Тренер хороший. Нашла коса на камень. Армейцам нужно было добивать соперника, понимая, что есть проблемы, но не смогли. «Динамо» сразу всем показало, кто они такие, когда они обыграли «Зенит» в гостях. Всем стало ясно, что осечки в начале сезона — это недоразумения. Обыграть чемпиона и серебряного призёра — это говорит о том, что у «Динамо» на этот год серьёзные планы. Пока что они выглядят очень неплохо. У них нет провальных эшелонов, таких, как у «Спартака». «Динамо» во всех линиях выглядит ровно», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.