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Испания — Англия: Ирпс отразила пенальти на 70-й минуте

Испания — Англия: Ирпс отразила пенальти на 70-й минуте
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В эти минуты проходит финал чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречаются сборные Испании и Англии. Команды играют на стадионе «Австралия» в Сиднее (Австралия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Тори Пенсо (США). Испания выигрывает со счётом 1:0.

ЧМ-2023 (ж) . Финал
20 августа 2023, воскресенье. 13:00 МСК
Испания (ж)
2-й тайм
1 : 0
Англия (ж)
1:0 Кармона – 29'    

На 70-й минуте полузащитница сборной Испании Дженнифер Эрмосо не реализовала пенальти. Голкипер англичанок Мэри Ирпс поймала мяч в нижнем углу ворот.

На 29-й минуте счёт открыла защитница испанок Ольга Кармона.

Ранее в полуфинале сборная Испании победила национальную команду Швеции со счётом 2:1, а сборная Англии обыграла хозяек турнира австралиек — 3:1. В матче за третье место победу одержала сборная Швеции (2:0).

Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.

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