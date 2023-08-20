Испания — Англия: Ирпс отразила пенальти на 70-й минуте

В эти минуты проходит финал чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречаются сборные Испании и Англии. Команды играют на стадионе «Австралия» в Сиднее (Австралия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Тори Пенсо (США). Испания выигрывает со счётом 1:0.
На 70-й минуте полузащитница сборной Испании Дженнифер Эрмосо не реализовала пенальти. Голкипер англичанок Мэри Ирпс поймала мяч в нижнем углу ворот.
На 29-й минуте счёт открыла защитница испанок Ольга Кармона.
Ранее в полуфинале сборная Испании победила национальную команду Швеции со счётом 2:1, а сборная Англии обыграла хозяек турнира австралиек — 3:1. В матче за третье место победу одержала сборная Швеции (2:0).
Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.
- 20 августа 2023
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