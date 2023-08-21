Новичок ЦСКА Давила рассказал об общении с главным тренером клуба Федотовым

Чилийский форвард Виктор Давила, недавно перешедший в ЦСКА, рассказал об общении с главным тренером армейцев Владимиром Федотовым.

«Мы провели видеоконференцию с главным тренером ЦСКА: пообщались и познакомились. Был очень короткий, но позитивный диалог. По поводу позиций на поле мы не общались: просто заострили внимание на том, что я игрок атаки. Буду играть в атаке команды! Это было обычное знакомство по видеозвонку. С нетерпением жду личной встречи с ним!» — передаёт слова Давилы корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Виктор Давила выступал за мексиканский «Леон» с января 2021 года. Ранее чилиец представлял клуб «Пачука». Примерная стоимость 25-летнего универсального игрока линии атаки, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, — € 5,5 млн. В прошлом сезоне 25-летний Давила провёл 40 матчей, забил 13 голов и сделал четыре голевые передачи.