Владимир Федотов подвёл итоги своего тренерства в ЦСКА спустя год работы в клубе

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал результаты своей работы на посту главного тренера команды.

«Год был очень насыщенный, очень интересный. Нам удалось завоевать первый трофей, серебряные медали. Мы всегда скажем, что хочется чего-то большего, но в тех условиях, как это все развивалось — нужно признать, что год был достаточно удачный.

Сразу после первой тренировки стало понятно, что у нас здесь есть много единомышленников. Наверное, в этом отношении нам хорошую помощь оказал Антон Заболотный. Он нас очень хорошо знал и те требования, которые были предъявлены и тот объём работы на первых сборах — ребята сразу включились», — сказал Федотов в эфире программы «Футбол России».

ЦСКА завершил минувший розыгрыш Российской Премьер-Лиги на второй строчке турнирной таблицы. Московская команда впервые с 2018 года вошла в тройку лучших команд по итогам розыгрыша. Подопечные Владимира Федотова также одержали победу в Кубке России, обыграв в серии послематчевых пенальти «Краснодар».