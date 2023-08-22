Главный тренер ЦСКА Федотов рассказал, почему команда пропускает в каждом матче РПЛ

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос, почему московская команда пропускает гол в каждом матче РПЛ сезона-2022/23.

«Здесь есть, к чему стремиться. Нас это не устраивает. График надо сказать с самого начала чемпионата — сыграли два тройника, уже шесть матчей за короткий промежуток времени и при минимальной ротации. И плюс ещё нет свежей крови. У нас совсем молодые мальчики. Они помогают, как могут», — сказал Федотов в эфире программы «Футбол России».

ЦСКА завершил минувший розыгрыш Российской Премьер-Лиги на второй строчке турнирной таблицы. Московская команда впервые с 2018 года вошла в тройку лучших команд по итогам розыгрыша. Подопечные Владимира Федотова также одержали победу в Кубке России, обыграв в серии послематчевых пенальти «Краснодар».