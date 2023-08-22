Роман Шаронов — о работе в «СКА-Хабаровск»: преимущества домашнего поля у нас нет

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Роман Шаронов рассказал, каким видит футбол в исполнении своей команды

«Насколько сложно жить вдалеке от дома в другом часовом поясе? Разумеется, прежде чем принимать предложение, мы с семьёй всё обговорили. Я принял условия, в которых находится клуб, поэтому ментально был к этому готов. В целом икаких проблем нет. Многие думают, что у нас есть преимущество домашнего поля. На самом деле этого нет.

Мы выстраиваем тренировочный процесс таким образом, чтобы адаптировать игроков быстро, исходя из часовых поясов. Футболисты проявляют большой профессионализм в этом плане, потому что им вдвойне тяжело из-за постоянных перелётов. Назвать сильные стороны «СКА-Хабаровск»? Я не буду говорить про сильные стороны, скажу, что в целом нам надо улучшать игру, и мы над этим работаем. Информация, которую мы даём на тренировках, не связана только с противником, она больше направлена на то, чтобы команда прогрессировала в целом. Иногда акцент где-то больше на оборону, где-то на атаку.

Надеюсь, нам удастся спрогрессировать. Почему осенью СКА показывал блистательный футбол, а после сборов всё будто испарилось? Я бы не сказал, что мы блистательно играли, слишком громко сказано. Но одна из причин — мы не могли провести домашний матч, играли на нейтральных полях. Если сравнить статистику матчей в Хабаровске и на нейтральных полях, разница налицо. Второе — уровень команды в целом. Мы не могли стабильно показывать результаты на длинном отрезке», — приводит слова Шаронова «Евро-Футбол.Ру».