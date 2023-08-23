Лига чемпионов: результаты игрового дня
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Во вторник, 22 августа, состоялись три первые встречи двухматчевых противостояний квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2023/2024.
Результаты матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов (22 августа):
Путь представителей лиг:
«Рейнджерс» (Глазго, Шотландия) — ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) — 2:2.
Путь чемпионов:
«Антверпен» (Бельгия) — АЕК (Афины, Греция) — 1:0;
«Ракув» (Польша) — «Копенгаген» (Дания) — 0:1.
В среду, 23 августа, в квалификационном раунде плей-офф свою борьбу начнут «Маккаби» Хайфа и «Янг Бойз», «Мольде» и «Галатасарай», а также «Брага» и «Панатинаикос».
Победители двухматчевых противостояний получат право выступить в групповом этапе Лиги чемпионов-2023/2024. Проигравшие команды попадут в групповой раунд Лиги Европы.
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