Кубок России, 23 августа: расписание матчей игрового дня

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Сегодня, 23 августа, состоятся встречи 1/128 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Матчи 23 августа (по московскому времени):

«Динамо-Барнаул» – «Новосибирск» — 13:00;

«Чертаново» – «Динамо» (Киров) — 14:00;

«Химик-Август» – «Зенит» (Пенза) — 14:00;

«Иркутск» – «Динамо-Владивосток» — 14:00;

«Легион-Динамо» – «Победа» (Хасавюрт) — 16:00;

«Уфа» – «Носта» — 16:00.

«Динамо-Вологда» – «Спартак-Кострома» — 16:30;

«Машук-КМВ» – «Биолог-Новокубанск» — 17:00;

«СКА» (Ростов-на-Дону) – «Чайка» — 17:00;

«Салют» (Белгород) – «Авангард-Курск» — 17:00;

«Квант» – «Калуга» — 17:00;

«Луки-Энергия» – «Тверь» — 17:00.

«Динамо-Ставрополь» – «Спартак-Нальчик» — 18:00;

«Дружба» – «Кубань-Холдинг» — 18:00;

«Металург-Липецк» – «Форте» — 18:00;

«Спартак-Тамбов» – «Динамо-Брянск» — 18:00;

«Торпедо-Владимир» – «Химик-Дзержинск» — 18:00;

«Университет» – «Волга-Ульяновск» — 18:00.

«Пересвет» – «Велес» — 19:00;

«Знамя Труда» – «Зоркий-Красногорск» — 19:00;

«Муром» – 2DROTS — 19:00;

«Динамо» (Санкт-Петербург) – «Звезда» (Санкт-Петербург) — 19:00;

Во втором раунде принимают участие победители матчей 1/256 финала и оставшиеся команды Второй лиги.

Отметим, что разбиение Кубка России на две части сетки впервые произошло в прошлом сезоне. Команды из РПЛ выступают в отдельном турнире, вылетающие из него потом играют в Пути регионов.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, выигравший титул в прошлом сезоне.