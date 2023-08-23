«Ливерпуль» оспорил дисквалификацию Мак Аллистера. Хавбек сможет сыграть в следующем матче

Поданная «Ливерпулем» апелляция на удаление Алексиса Мак Аллистера в матче 2-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» была удовлетворена.

Напомним, аргентинскому полузащитнику предъявили красную карточку на 58-й минуты игры, проходившей на «Энфилде» в субботу, 19 августа, за стык с хавбеком «вишен» Райаном Кристи. Через насколько дней мерсисайдский клуб подал апелляцию на это решение с просьбой отменить последствия удаления в виде трёхматчевой дисквалификации.

Вскоре стало известно, что футбольная ассоциация Англии прислушалась к «Ливерпулю» и признала удаление Мак Аллистера ошибочным. Таким образом, полузащитник сможет принять участие уже в следующей игре внутреннего английского первенства — с «Ньюкаслом».

К «Ливерпулю» действующий чемпион мира в составе сборной Аргентины присоединился этим летом из «Брайтона». К настоящему моменту футболист успел провести две игры за команду Юргена Клоппа.