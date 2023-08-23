«Уфа» прошла в следующий раунд Кубка России, обыграв «Носту» в серии пенальти

В среду, 23 августа, состоялся матч 1/128 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Уфой» и новотроицкой «Ностой». Команды играли на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Александром Маюном (Челябинск). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени. «Уфа» победила «Носту» в серии послематчевых пенальти со счётом 3:1, сыграв в основное время 0:0. Башкирская команда вышла в следующий раунд Кубка России.

Всё основное время матча игроки обеих команд пытались создать голевые моменты, чтобы открыть счёт в игре, но как первый, так и второй тайм матча прошли без голов, в результате чего командам пришлось перейти к серии послематчевых пенальти. Там игроки «Уфы» оказались удачливее своих оппонентов, обыграв «Носту» со счётом 3:1, а героем стал вратарь башкирского клуба Олег Баклов, отразивший сразу три пенальти из четырёх.

Таким образом, «Носта» закончила своё выступление в Пути регионов Кубка России на стадии 1/128 финала, а «Уфа» прошла в следующий раунд турнира (1/64 финала).