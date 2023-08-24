Стало известно, почему «Фламенго» не хочет отпускать Педро в «Зенит»

Стала известна причина, по которой бразильский «Фламенго» не хотел бы расставаться с нападающим команды Педро Абреу, в котором заинтересован санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации источника, «Фламенго» на текущий момент не готов соглашаться на предложение «Зенита» по трансферу Педро в размере € 25 млн, так как не хочет никаким образом ослаблять свой состав перед финалом Кубка Бразилии, который пройдёт 17 и 24 сентября. В руководстве клуба считают, что у них лишь двое центральных нападающих — Абреу и Габриэль Барбоза.

Отмечается, что Педро интересовались также французский «Лион», саудовский «Аль-Хиляль» и лиссабонская «Бенфика».

26-летний Педро сыграл 39 матчей в нынешнем сезоне, забил 23 гола и сделал четыре голевые передачи.