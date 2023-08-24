Анчелотти: «Реал» закончил работу на трансферном рынке

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что мадридский клуб не будет совершать приобретения в остаток летнего трансферного окна. По словам итальянского специалиста, его команда полностью укомплектована.

«Нет, это невозможно. Сто процентов нет. Мы закончили работу на рынке, новых игроков в «Реале» не будет. Состав укомплектован», — приводит слова Анчелотти известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Этим летом «Реал» подписал английского полузащитника Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии», хавбека Арду Гюлера из «Фенербахче», защитника Франа Гарсию из «Райо Вальекано» и взял в аренду голкипера «Челси» Кепу Аррисабалагу.

Покинули команду Марко Асенсио и Карим Бензема. Напомним, ранее сообщалось, что мадридский клуб сохраняет интерес к форварду «ПСЖ» Килиану Мбаппе, который отказался продлевать истекающий следующим летом контракт с парижанами.