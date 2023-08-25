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Рубиалес извинился перед королевой Испании за непристойный жест, сделанный рядом с ней

Рубиалес извинился перед королевой Испании за непристойный жест, сделанный рядом с ней
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Глава испанской федерации футбола (RFEF) Луис Рубиалес извинился перед королевой Испании за непристойный жест, сделанный рядом с ней во время матча женского чемпионата мира по футболу — 2023.

«Я без всяких ухищрений прошу прощения за то, что произошло в ложе, когда в момент эйфории я схватился за ту самую часть своего тела. Вы видели это на снимках в СМИ.

Конечно, я должен извиниться перед королевой, перед королевским домом и перед каждым, кто почувствовал себя оскорблённым. В связи с этим я ещё раз приношу свои самые искренние извинения. Вы меня знаете, я был на огромном количестве мероприятий, и я никогда так себя не вёл. Эмоции были слишком большими», — приводит слова Рубиалеса El Confidencial.

Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес. Сам инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Сам Рубиалес заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу». Позже в Сети появились снимки, на которых видно, как Рубиалес сделал неприличный жест, схватившись за свой детородный орган. Это стало ещё одним поводом для критики функционера.

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